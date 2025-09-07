Florida State is on the move up the AP Top 25 poll

The Seminoles cracked the Top 25 after a Week 1 31-17 win over Alabama, jumping from unranked to No. 14.
One week later, Florida State now sits at No. 10.
This jump comes after the Noles' 77-3 victory over East Texas A&M University on Saturday.
1. Ohio St.
2. Penn St.
3. LSU
4. Oregon
5. Miami (FL)
6. Georgia
7. Texas
8. Notre Dame
9. Illinois
10. Florida St.
11. South Carolina
12. Clemson
13. Oklahoma
14. Iowa St.
15. Tennessee
16. Texas A&M
17. Mississippi
18. South Florida
19. Alabama
20. Utah
21. Texas Tech
22. Indiana
23. Michigan
24. Auburn
25. Missouri
Others receiving votes: Arizona St. 94, BYU 92, Georgia Tech 78, Florida 70, Southern Cal 64, TCU 58, Mississippi St. 52, Louisville 49, SMU 26, Nebraska 10, Tulane 9, Baylor 7, UNLV 5, Pittsburgh 3, Navy 2, Memphis 1, Vanderbilt 1.