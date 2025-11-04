AMERICA VOTES 2025: Races we're watching

Election Day is here, and there are several major local races that we are following.
In Climax, Hahira, and Bainbridge, voters will be deciding on new or continuing leadership with the mayor seat up for grabs.
On Monday, we spoke to candidates in both the Climax and Hahira races and what they want voters to know.
WATCH VIDEOS BELOW:
Other decisions we're watching are Thomasville's City Council District 1 Post 2 and the renewal of the E-SPLOST sales tax that funds classrooms, safety upgrades, and school construction in Thomas County.
In September, we spoke to both candidates running for the District 1 Post 2 seat. Stephan Thompson is challenging incumbent Terry Scott.
WATCH THE VIDEO BELOW to see why Scott says he's continuing to fight for and what Thompson hopes to bring to the table if elected.
As for the proposed E-SPLOST 6, it could generate up to $79 million over the next cycle for both Thomas County and Thomasville City Schools. WATCH THE VIDEO BELOW to see why school leaders say the renewal is essential for planned upgrades at the middle school, Hand-in-Hand Primary, and high school campuses.
BELOW ARE THE RACES WE'RE FOLLOWING:
GREENVILLE CITY COUNCIL SEAT 1
CALVIN MALONE VS CHIQUILA PLEAS (I)
GREENVILLE CITY COUNCIL SEAT 2
KOVACHERICH ARNOLD VS RYAN KORNEGAY (I)
GREENVILLE CITY COUNCIL SEAT 5
KATHLEEN HAMILTON VS ROBIN HOUSH (I)
GEORGIA PSC 2ND DISTRICT
(R)TIM ECHOLS (I) VS (D) ALICIA JOHNSON
GEORGIA PSC 3RD DISTRICT
(R) FITZ JOHNSON (I) VS (D) PETER HUBBARD
BERRIEN CO. FLOATING LOCAL OPTION SALES TAX
YES OR NO
ENIGMA MAYOR
JIMMY BENNETT VS WAYNE CHIN
ENIGMA CITY COUNCIL POST 1
DENNIS PITTS VS JAMES BUTLER VS KEITH BARFIELD
ENIGMA CITY COUNCIL POST 3
RONALD HARBIN VS SANDRA BUCHANAN
NASHVILLE CITY COUNCIL POST 5
DUSTIN RATHEL VS RICHIE KLINESMITH VS SHANE WILLIS (I)
NASHVILLE CITY COUNCIL POST 6
AMY GARNER (I) VS ANTONIO OLIVER CARTER
RAY CITY MAYOR
BRENDA EXUM (I) VS WESLEY D. BENNEFIELD
RAY CITY COUNCIL AT LARGE
JOAN M ROYALS VS MARIA ARAMBULA VS SERENA AMBER MARTIN
MORVEN MAYOR
ANITA LAMIKA HILL (I) VS ALLEN D NELSON
QUITMAN MAYOR
ZINDA DREW MCDANIEL (I) VS JAMES EDWARD LAWRENCE
QUITMAN CITY COUNCIL DISTRICT 1 POST 1
CHRISTOPHER A COLE VS MATTIE E NELOMS (I)
QUITMAN CITY COUNCIL DISTRICT 2 POST 3
DONALD LEE MORGAN (I) VS ANDREW LEE WADE
SPECIAL PURPOSE LOCAL OPTION SALES TAX CLINCH CO.
YES OR NO
EDUCATIONAL SPECIAL PURPOSE LOCAL OPTION SALES TAX CLINCH CO.
YES OR NO
PROBATE/MAGISTRATE JUDGE CLINCH CO.
KASSI KNIGHT VS TONY SPRADLEY VS APRIL THOMAS VS MISSY WESTMORELAND VS ELEXIS WILLIAMS
MOULTRIE CITY COUNCIL DISTRICT 1 POST 2
MARGARET MATHIS (I) VS CORNELIUS L PONDER III
MOULTRIE CITY COUNCIL DISTRICT 2 POST 5
JERRELL ANDERSON VS TYLER MOBLEY
MOULTRIE CITY COUNCIL DISTRICT 3 POST 6
WILMA HADLEY (I) VS NATASHA SMITH
ADEL CITY COUNCIL DISTRICT 2 POST 1
WILLIAM "JODY" GREENE (I) VS RONALD MOZZO
SPARKS MAYOR
HAROLD JOHNSON (I) VS ALAN NEWBERN
SPARKS CITY COUNCIL POST 2
WILL PEWEE (I) VS GEORGE A TURNER
CITY COUNCIL POST 3
FENLEY CASTLEBERRY (I) VS VINSON C DEBERRY
CONTINUANCE OF 1% SALES TAX AND BOND ISSUANCE FOR DCSD
YES OR NO
IMPOSITION OF FLOATING OPTION SALES TAX DECATUR COUNTY
YES OR NO
BAINBRIDGE MAYOR
EDWARD F REYNOLDS (I) VS SYLVIA WASHINGTON
BAINBRIDGE CITY COUNCIL AT LARGE SEAT 1
GENE COX BENCH (I) VS VERNON YATES
BAINBRIDGE CITY COUNCIL SEAT 2
FRANK FLOWERS VS MARQUITA JOHNSON VS JOHNNY PAYNE
BAINBRIDGE CITY COUNCIL SEAT 3
KEENAN ROY ADAMS (I) VS CHARLENE WALKER
BRINSON CITY COUNCIL POST 2
DENNIS ALLAN FOULK (I) VS CHARLES MIKE MCCOMB
BRINSON CITY COUNCIL POST 4
JOE BELVIN VS HARDY POWELL (I)
LAKELAND CITY COUNCIL POST 3
VALLENTIO M BROCKINGTON (I) VS PATRICIA S MILLER
LAKELAND CITY COUNCIL POST 4
GRACE MACK (I) VS JACK PAULSON
HAHIRA MAYOR
BRUCE CAIN (I) VS TERRY LEE DAVIS
HAHIRA CITY COUNCIL DISTRICT 4
CINDY BECTON VS DANIEL R WATSON
LAKE PARK CITY COUNCIL AT LARGE
ARTHUR KECKLEY VS BLAKE MCMILLAN
VALDOSTA SCHOOL BOARD DISTRICT 2
KELISA BROWN (I) VS MITCHELL BEELAND TATAR
DONALSONVILLE MAYOR
MOSES P JAMES VS TWYNETTE REYNOLDS
DONALSONVILLE CITY COUNCIL POST 1
BEVERLY BURKE VS MITZY MOYE (I)
DONALSONVILLE CITY COUNCIL POST 3
EDWARD BOND (I) VS MATTIE E CONLEY
DONALSONVILLE CITY COUNCIL POST 6
LILIAN HARRIS BOND VS ROBIN D POWELL VS LINDSEY C REGISTER (I)
MEIGS MAYOR
CYNTHIA ANDERSON VS JOHN SAVELLS
MEIGS CITY COUNCIL AT LARGE
CATHERINE D MCNEIL (I) VS EDWARD EASON VS MARILYN FRAZIER RICE
OCHLOCKNEE CITY COUNCIL AT LARGE
JAKE RICKS VS ROBERT TUCKER VS TAMMY TURNER VS MATT WILLIAMS
THOMASVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 1 POST 2
TERRY SCOTT (I) VS STEPHAN THOMPSON
THOMASVILLE CITY SCHOOL BOARD DISTRICT 1 SPECIAL ELECTION
MICHAH BOBBY GRAHAM VS VICKI T. JACKSON
THOMASVILLE CITY SCHOOL BOARD DISTRICT 2
WALLACE MARSH VS AUSTIN WILLIAMS (I)
OMEGA CITY COUNCIL POST 3
RODNEY GLAZE VS RYAN VORIS
OMEGA CITY COUNCIL POST 4
CHUCK WHITE (I) VS GWEN ROBINSON
Want to see more local news? Visit the WTXL ABC 27 Website.
Stay in touch with us anywhere, anytime.