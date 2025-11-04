Local National Weather Sports Traffic Watch Now
AMERICA VOTES 2025: Races we're watching

America votes 2025
SCRIPPS NEWS
America votes 2025
Posted
and last updated

Election Day is here, and there are several major local races that we are following.

In Climax, Hahira, and Bainbridge, voters will be deciding on new or continuing leadership with the mayor seat up for grabs.

On Monday, we spoke to candidates in both the Climax and Hahira races and what they want voters to know.

WATCH VIDEOS BELOW:

Hahira Mayoral Race Centers on Growth, Safety, and Small-Town Pride
Voters in Decatur County decide leadership for Bainbridge and Climax

Other decisions we're watching are Thomasville's City Council District 1 Post 2 and the renewal of the E-SPLOST sales tax that funds classrooms, safety upgrades, and school construction in Thomas County.

In September, we spoke to both candidates running for the District 1 Post 2 seat. Stephan Thompson is challenging incumbent Terry Scott.

WATCH THE VIDEO BELOW to see why Scott says he's continuing to fight for and what Thompson hopes to bring to the table if elected.

Newcomer Challenges Longtime Councilmember in Thomasville

As for the proposed E-SPLOST 6, it could generate up to $79 million over the next cycle for both Thomas County and Thomasville City Schools. WATCH THE VIDEO BELOW to see why school leaders say the renewal is essential for planned upgrades at the middle school, Hand-in-Hand Primary, and high school campuses.

Early voting starts for E-SPLOST school funding renewal in Thomas County

BELOW ARE THE RACES WE'RE FOLLOWING:

GREENVILLE CITY COUNCIL SEAT 1

CALVIN MALONE VS CHIQUILA PLEAS (I)

GREENVILLE CITY COUNCIL SEAT 2

KOVACHERICH ARNOLD VS RYAN KORNEGAY (I)

GREENVILLE CITY COUNCIL SEAT 5

KATHLEEN HAMILTON VS ROBIN HOUSH (I)

GEORGIA PSC 2ND DISTRICT

(R)TIM ECHOLS (I) VS (D) ALICIA JOHNSON

GEORGIA PSC 3RD DISTRICT

(R) FITZ JOHNSON (I) VS (D) PETER HUBBARD

BERRIEN CO. FLOATING LOCAL OPTION SALES TAX

YES OR NO

ENIGMA MAYOR

JIMMY BENNETT VS WAYNE CHIN

ENIGMA CITY COUNCIL POST 1

DENNIS PITTS VS JAMES BUTLER VS KEITH BARFIELD

ENIGMA CITY COUNCIL POST 3

RONALD HARBIN VS SANDRA BUCHANAN

NASHVILLE CITY COUNCIL POST 5

DUSTIN RATHEL VS RICHIE KLINESMITH VS SHANE WILLIS (I)

NASHVILLE CITY COUNCIL POST 6

AMY GARNER (I) VS ANTONIO OLIVER CARTER

RAY CITY MAYOR

BRENDA EXUM (I) VS WESLEY D. BENNEFIELD

RAY CITY COUNCIL AT LARGE

JOAN M ROYALS VS MARIA ARAMBULA VS SERENA AMBER MARTIN

MORVEN MAYOR

ANITA LAMIKA HILL (I) VS ALLEN D NELSON

QUITMAN MAYOR

ZINDA DREW MCDANIEL (I) VS JAMES EDWARD LAWRENCE

QUITMAN CITY COUNCIL DISTRICT 1 POST 1

CHRISTOPHER A COLE VS MATTIE E NELOMS (I)

QUITMAN CITY COUNCIL DISTRICT 2 POST 3

DONALD LEE MORGAN (I) VS ANDREW LEE WADE

SPECIAL PURPOSE LOCAL OPTION SALES TAX CLINCH CO.

YES OR NO

EDUCATIONAL SPECIAL PURPOSE LOCAL OPTION SALES TAX CLINCH CO.

YES OR NO

PROBATE/MAGISTRATE JUDGE CLINCH CO.

KASSI KNIGHT VS TONY SPRADLEY VS APRIL THOMAS VS MISSY WESTMORELAND VS ELEXIS WILLIAMS

MOULTRIE CITY COUNCIL DISTRICT 1 POST 2

MARGARET MATHIS (I) VS CORNELIUS L PONDER III

MOULTRIE CITY COUNCIL DISTRICT 2 POST 5

JERRELL ANDERSON VS TYLER MOBLEY

MOULTRIE CITY COUNCIL DISTRICT 3 POST 6

WILMA HADLEY (I) VS NATASHA SMITH

ADEL CITY COUNCIL DISTRICT 2 POST 1

WILLIAM "JODY" GREENE (I) VS RONALD MOZZO

SPARKS MAYOR

HAROLD JOHNSON (I) VS ALAN NEWBERN

SPARKS CITY COUNCIL POST 2

WILL PEWEE (I) VS GEORGE A TURNER

CITY COUNCIL POST 3

FENLEY CASTLEBERRY (I) VS VINSON C DEBERRY

CONTINUANCE OF 1% SALES TAX AND BOND ISSUANCE FOR DCSD

YES OR NO

IMPOSITION OF FLOATING OPTION SALES TAX DECATUR COUNTY

YES OR NO

BAINBRIDGE MAYOR

EDWARD F REYNOLDS (I) VS SYLVIA WASHINGTON

BAINBRIDGE CITY COUNCIL AT LARGE SEAT 1

GENE COX BENCH (I) VS VERNON YATES

BAINBRIDGE CITY COUNCIL SEAT 2

FRANK FLOWERS VS MARQUITA JOHNSON VS JOHNNY PAYNE

BAINBRIDGE CITY COUNCIL SEAT 3

KEENAN ROY ADAMS (I) VS CHARLENE WALKER

BRINSON CITY COUNCIL POST 2

DENNIS ALLAN FOULK (I) VS CHARLES MIKE MCCOMB

BRINSON CITY COUNCIL POST 4

JOE BELVIN VS HARDY POWELL (I)

LAKELAND CITY COUNCIL POST 3

VALLENTIO M BROCKINGTON (I) VS PATRICIA S MILLER

LAKELAND CITY COUNCIL POST 4

GRACE MACK (I) VS JACK PAULSON

HAHIRA MAYOR

BRUCE CAIN (I) VS TERRY LEE DAVIS

HAHIRA CITY COUNCIL DISTRICT 4

CINDY BECTON VS DANIEL R WATSON

LAKE PARK CITY COUNCIL AT LARGE

ARTHUR KECKLEY VS BLAKE MCMILLAN

VALDOSTA SCHOOL BOARD DISTRICT 2

KELISA BROWN (I) VS MITCHELL BEELAND TATAR

DONALSONVILLE MAYOR

MOSES P JAMES VS TWYNETTE REYNOLDS

DONALSONVILLE CITY COUNCIL POST 1

BEVERLY BURKE VS MITZY MOYE (I)

DONALSONVILLE CITY COUNCIL POST 3

EDWARD BOND (I) VS MATTIE E CONLEY

DONALSONVILLE CITY COUNCIL POST 6

LILIAN HARRIS BOND VS ROBIN D POWELL VS LINDSEY C REGISTER (I)

MEIGS MAYOR

CYNTHIA ANDERSON VS JOHN SAVELLS

MEIGS CITY COUNCIL AT LARGE

CATHERINE D MCNEIL (I) VS EDWARD EASON VS MARILYN FRAZIER RICE

OCHLOCKNEE CITY COUNCIL AT LARGE

JAKE RICKS VS ROBERT TUCKER VS TAMMY TURNER VS MATT WILLIAMS

THOMASVILLE CITY COUNCIL DISTRICT 1 POST 2

TERRY SCOTT (I) VS STEPHAN THOMPSON

THOMASVILLE CITY SCHOOL BOARD DISTRICT 1 SPECIAL ELECTION

MICHAH BOBBY GRAHAM VS VICKI T. JACKSON

THOMASVILLE CITY SCHOOL BOARD DISTRICT 2

WALLACE MARSH VS AUSTIN WILLIAMS (I)

OMEGA CITY COUNCIL POST 3

RODNEY GLAZE VS RYAN VORIS

OMEGA CITY COUNCIL POST 4

CHUCK WHITE (I) VS GWEN ROBINSON

