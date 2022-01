Wakulla girls wins district title, Lincoln girls punch ticket to district title game

TALLAHASSEE, Fla. (WTXL) — GIRLS SOCCER

Class 2A District 1 Semifinals

Munroe

Rocky Bayou

*winner faces Port St. Joe Monday 1/31 for the district championship

Class 3A District 2 Semifinals

Taylor County 1

Florida High 5

Marianna 0

Maclay 1

*Maclay will face Florida High Wednesday 2/2 for the district championship

Class 4A District 2 Championship

Suwannee 1

Wakulla 3

Class 6A District 2 Semifinals

Leon 1

Buchholz 4

Lincoln 1 (5)

Chiles 1 (4)

*Lincoln will face Buchholz Tuesday 2/1 for the district championship

BOYS SOCCER

Class 2A District 1 Semifinals

Wakulla Christian School 0

Port St. Joe 5

Rocky Bayou

Franklin County

*Port St. Joe will face Rocky Bayou/Franklin County Monday 1/31 for the district championship

Class 6A District 2 Semifinals

Lincoln 1

Chiles 2

Leon 0 (3)

Buchholz 0 (4)

*Chiles will face Buchholz Monday 1/31 for the district championship