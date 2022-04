VALDOSTA, Ga. (WTXL) — GHSA BOYS SOCCER PLAYOFFS - FIRST ROUND

AA

Bleckley County 0

Thomasville 7

*Thomasville will host Coosa in the second round 4/21

Berrien

Dodge County

AAAA

Bainbridge 0

Islands 3

Jenkins 0

Cairo 10

*Cairo will travel to SE Whitfield in the second round 4/21

AAAAAA

Evans 2

Valdosta 1

FHSAA DISTRICT LACROSSE CHAMPIONSHIPS

CLASS 1A DISTRICT 2

Maclay 1

Oak Hall 15

CLASS 2A DISTRICT 1

Chiles 8

Niceville 17