Thomasville punches ticket to state final four; Florida softball, baseball teams begin regional play

THOMASVILLE, Ga. (WTXL) — GHSA STATE PLAYOFFS - ELITE EIGHT
AA
Jeff Davis 0
Thomasville 3
*Thomasville advances to the state final four. They will travel to Pace for a best of three series.
FHSAA STATE BASEBALL PLAYOFFS
CLASS 2A REGIONAL QUARTERFINALS
St. John Paul II 0
St. Johns Country Day 13
Oak Hall 2
North Florida Christian 12
*NFC advances to the regional semifinals. They will host University Christian.
Wakulla Christian 4
University Christian 5
CLASS 3A REGIONAL QUARTERFINALS
The Villages 3
Florida High 1
CLASS 4A REGIONAL QUARTERFINALS
Baker County 5
Suwannee 11
*Suwannee advances to the regional semifinals. They will host Clay.
Wakulla 3
Arnold 6
FHSAA STATE SOFTBALL PLAYOFFS
CLASS 2A REGIONAL QUARTERFINALS
Munroe 0
Trinity Christian 15
Wakulla Christian 0
University Christian 15
Aucilla Christian 4
North Florida Christian 0
*Aucilla Christian advances to the regional semifinals. They will travel to University Christian.
CLASS 3A REGIONAL QUARTERFINALS
Florida High 14
North Bay Haven 1
*Florida High advances to the regional semifinals. They will travel to Baldwin.
CLASS 4A REGIONAL QUARTERFINALS
Wakulla 5
Yulee 2
*Wakulla advances to the regional semifinals. They will host Clay.