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Thomasville punches ticket to state final four; Florida softball, baseball teams begin regional play

The Thomasville High School baseball team punched their ticket to the state final four with a game three win over Jeff Davis.
Posted at 12:12 AM, May 12, 2022
and last updated 2022-05-12 00:12:50-04

THOMASVILLE, Ga. (WTXL) — GHSA STATE PLAYOFFS - ELITE EIGHT

AA

Jeff Davis 0
Thomasville 3
*Thomasville advances to the state final four. They will travel to Pace for a best of three series.

FHSAA STATE BASEBALL PLAYOFFS

CLASS 2A REGIONAL QUARTERFINALS

St. John Paul II 0
St. Johns Country Day 13

Oak Hall 2
North Florida Christian 12
*NFC advances to the regional semifinals. They will host University Christian.

Wakulla Christian 4
University Christian 5

CLASS 3A REGIONAL QUARTERFINALS

The Villages 3
Florida High 1

CLASS 4A REGIONAL QUARTERFINALS

Baker County 5
Suwannee 11
*Suwannee advances to the regional semifinals. They will host Clay.

Wakulla 3
Arnold 6

FHSAA STATE SOFTBALL PLAYOFFS

CLASS 2A REGIONAL QUARTERFINALS

Munroe 0
Trinity Christian 15

Wakulla Christian 0
University Christian 15

Aucilla Christian 4
North Florida Christian 0
*Aucilla Christian advances to the regional semifinals. They will travel to University Christian.

CLASS 3A REGIONAL QUARTERFINALS

Florida High 14
North Bay Haven 1
*Florida High advances to the regional semifinals. They will travel to Baldwin.

CLASS 4A REGIONAL QUARTERFINALS

Wakulla 5
Yulee 2
*Wakulla advances to the regional semifinals. They will host Clay.

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