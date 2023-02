GHSA, GIAA high school basketball playoffs roll on Wednesday

Elizabeth Ruiz

Posted at 12:17 AM, Feb 23, 2023

GHSA BOYS STATE BASKETBALL CHAMPIONSHIP - FIRST ROUND AAAAAAA

Pebblebrook 50

Lowndes 48 Colquitt County 56

Carrollton 71 Campbell 60

Valdosta 61 AAAAAA

Cairo 50

Baldwin 55 Westside (Macon) 43

Bainbridge 46 CLASS A DIVISION II

Clinch County 60

Mitchell County 65 CLASS A DIVISION I

Pelham 77

East Laurens 75 Dublin 60

Brooks County 43 GHSA GIRLS STATE BASKETBALL CHAMPIONSHIP - FIRST ROUND CLASS A DIVISION I

Brooks County 21

Swainsboro 57 AAAAAAA

Carollton 48

Valdosta 41 GIAA BOYS STATE BASKETBALL - FIRST ROUND CLASS A

Fullington 51

Grace Christian 62 CLASS AA

Augusta Prep 56

Georgia Christian 60 CLASS AAA

Lakeview 57

Brookwood 26 Valwood 49

Dominion Christian 71

