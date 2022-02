Florida High punches ticket to state final four, FAMU DRS falls short

Posted at 11:55 PM, Feb 18, 2022

TALLAHASSEE, Fla. (WTXL) — FHSAA GIRLS BASKETBALL STATE PLAYOFFS CLASS 3A REGION 1 FINAL Providence 39

Florida High 64

*Florida High will play Cardinal Mooney 2/23 in Lakeland in the state semifinals at 2:00 CLASS 2A REGION 1 FINAL University Christian 55

FAMU DRS 53 GHSA REGION CHAMPIONSHIP GAMES REGION 1-A GIRLS Terrell County 36

Seminole County 43 REGION 1-A BOYS Mitchell County 66

Calhoun County 80 REGION 1-AA GIRLS Early County 21

Thomasville 42 REGION 1-AA BOYS Early County 49

Thomasville 61 REGION 1-AAAAAAA GIRLS Tift County 42

Lowndes 53 REGION 1-AAAAAAA BOYS Camden County 38

Lowndes 60

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.