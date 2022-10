Chiles wins, Leon volleyball falls in District Semifinals

Posted at 8:28 AM, Oct 19, 2022

TALLAHASSEE, Fla. (WTXL) — CLASS 1A DISTRICT 3 SEMIFINALS Liberty County 3

Cottondale 0 Blountstown 1

Sneads 3 CLASS 1A DISTRICT 4 SEMIFINALS Franklin County 3

Wewahitchka 0 CLASS 1A DISTRICT 5 SEMIFINALS Aucilla Christian 3

Madison County 0 Hilliard 3

Hamilton County 0 CLASS 1A DISTRICT 6 SEMIFINALS Branford 3

Lafayette 0 CLASS 2A DISTRICT 1 SEMIFINALS St. John Paul II 3

Community Christian 0 CLASS 3A DISTRICT 1 SEMIFINALS Florida High 3

Rocky Bayou 0 Pensacola Catholic 3

Maclay 0 CLASS 4A DISTRICT 2 SEMIFINALS Baker County 3

Godby 0 Wakulla 3

Suwannee 0 CLASS 5A DISTRICT 2 SEMIFINALS Lincoln 3

Belleview 0 CLASS 6A DISTRICT 2 SEMIFINALS Mosley 3

Leon 0 Chiles 3

Niceville 1 GHSA A Mitchell County 1

Taylor County 3 Brooks County 3

Crawford County 1 GHSA AAA Thomasville 3

Pike County 0 GHSA AAAAAAA Valdosta 0

Carrollton 3 Westlake 1

Lowndes 3 East Coweta 3

Colquitt County 0

